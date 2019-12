L'ambassadeur d'Iran reçu par le vice-président ivoirien à Abidjan

Téhéran (IRNA)-L'ambassadeur d'Iran en Côte d'Ivoire, Kouroch Majidi, a rencontré le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan et discuté avec des questions d'intérêt commun et d’importantes questions bilatérales et internationales.

Selon un rapport reçu aujourd'hui de l'ambassade d'Iran à Abidjan, au cours de la rencontre, M.Majidi a évoqué les relations de longue date entre les deux pays avant de dire l’élargissement des relations Téhéran-Abidjan, comme la priorité des priorités de sa mission diplomatique en Côte d’Ivoir. Reçu dans le bureau de Daniel Kablan Duncan, à Abidjan, le diplomate a également souligné la volonté de la République islamique d'Iran de transférer des technologies vers la Cote d’Ivoire dans divers secteurs.