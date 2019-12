Statistiques liées à la cote FIDE: l'Iran continue sa croissance

Selon les données de décembre de la FIDE, intégrées par chessratings.top, le nombre de joueurs avec une note standard a dépassé la barre des 350 000 (352 234 personnes pour être exact).

Le nombre de joueurs actifs (ceux qui ont participé à des tournois au cours des 12 derniers mois) et de joueurs inactifs est à peu près égal.

Au cours du mois, le nombre de joueurs d'échecs a augmenté de 2546, alors qu'en un an le sport compte près de 30 000 nouveaux joueurs (29 517). Si cette tendance se poursuit, d'ici 2024, il y aura plus d'un demi-million de joueurs d'échecs avec une cote FIDE standard.

Le nombre de personnes ayant obtenu la cote FIDE a augmenté dans presque tous les pays.

Actuellement, 172848 joueurs actifs et 179386 joueurs inactifs sont classés FIDE standard. L'année dernière, ces chiffres étaient respectivement de 166862 et 155855. Il convient de mentionner que cette année, les joueurs inactifs étaient plus nombreux que les joueurs actifs.

Par rapport au mois dernier, la liste des pays avec le plus grand nombre de joueurs actifs est restée la même mais il y a eu quelques changements à l'échelon supérieur. L'Espagne arrive en tête avec 15461 joueurs actifs, suivie de la France (13716) et de l'Allemagne (11989). Les leaders par le nombre total de joueurs Inde (11682) et Russie (11164) complètent le top 5. L'Iran est sixième du nombre total de joueurs actifs avec 5611.

L'Iran occupe le cinquième rang du nombre total de nouveaux joueurs sur 12 mois avec 1600 joueurs. L'Inde est en tête avec 2 689, la Russie en deuxième avec 2 372 et l'Espagne et la France sont respectivement troisième (1 831) et quatrième (1 703).

