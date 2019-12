Deux Iraniens reçoivent la médaille d'honneur « Ellis Island »

Yahya Rahmat-Samii- Professeur émérite titulaire de la chaire Northrop Grumman en électromagnétique - et Nader Engheta- Professeur Nedwill Ramsey à l'Université de Pennsylvanie – étaient les deux Irano-Américains qui ont reçu cette année des médailles d'honneur Ellis, qui fait partie des médailles importantes remises aux membres de Ellis Island Honors Society (EIHS) connue sous le nom de National Ethnic Coalition of Organizations (NECO) jusqu'à l'automne 2017.

La Société a fondé la médaille d'honneur d'Ellis Island en 1986.

À propos de deux professeurs iraniens, il convient de dire que Monsieur Rahmati Samii est devenu membre de la National Academy of Engineering des États-Unis en 2008, et Monsieur Engheta est le co-auteur de Metamaterials: physics and engineering explorations.

