L'Iran s'oppose à toute ingérence étrangère dans la région (Velayati)

Lors d'une rencontre samedi 28 décembre avec l'ambassadeur de Syrie en Iran en présence d'une délégation de chefs de tribus et de cheikhs tribaux, Ali Akbar Velayati a critiqué la position irrationnelle du président américain qui déclaré que les États-Unis utilisent la Syrie pour ses réserves de pétrole.

«C'est un acte illégal, un vol évident et une violation flagrante du droit international», a insisté le haut diplomate iranien.

La propriété de chaque pays appartient à la même nation et ces positions représentent un complot et des actes malveillants d'ennemis pour les pays islamiques de la région et il faut résister à ces violations flagrantes et au vol des biens de la nation opprimée, a-t-il ajouté.

Au cours des neuf dernières années, l'opposition syrienne a perpétré des crimes atroces en Syrie, et si les habitants de la région restent silencieux face aux atrocités, ces crimes seront également commis contre eux un jour, à cause de la conspiration et du plan maléfique des ennemis pour la région et les pays islamiques, a-t-il averti.

Lors de la réunion, la délégation syrienne a exprimé sa gratitude au leader iranien, aux responsables et à la nation pour leur soutien aux Syriens opprimés.

