Zarif assiste à la réunion spéciale du Conseil de sécurité si les USA délivrent le visa

« Le 75e anniversaire de l’ONU sera célébré en 2020 par un vaste débat inclusif à l’échelle planétaire sur le rôle de la coopération mondiale dans la construction de l’avenir que nous voulons », annonce l’organisation mondiale sur son site.

« Cette réunion est l’occasion de se pencher sur le défi de l'unilatéralisme et de ses effets sur le système international », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Moussavi à l’occasion d’une interview accordée samedi 28 décembre à l’IRNA.

Dans un énième geste de double standard, le gouvernement américain a sanctionné le très haut diplomate iranien, le chevronné Mohammad Javad Zarif, le mercredi 31juillet. Cette mesure des Etats-Unis qui se posent d’une part en faveur de la détente et du dialogue, mais qui ferme d’autre part la porte de la diplomatie a suscité de vastes réactions de par les pays du monde et des instances et des médias internationaux.

