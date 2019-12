Hausse de 30% du nombre de médias étrangers pour couvrir l'événement

Les médias étrangers, dont Spoutnik, Al-Araqiah, Al-Arabiya, Al-Jazeera, Al-Ahd et Al-Menar, ABC News, Anadolu Agency, DPA, Russia Today, Financial Times, France 24, AFP et ANSA ont déposé une demande pour participer à l'événement qui aura lieu en février 2020.

Le FIFF est le festival annuel du film iranien, qui a lieu tous les ans en février à Téhéran, en Iran. Le festival, qui a débuté en 1982, est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de l'Orientation islamique en Iran. Il se tient chaque année à l'occasion de l'anniversaire de la révolution islamique de 1979.

