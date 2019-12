Déjà récompensé en France, le film iranien «Beloved» encore primé

Il s'agit de la vie de Firouzeh, une mère de 80 ans qui aime son style de vie isolé dans la nature avec ses vaches. Le film montre son caractère aimable et affectueux et démontre sa bravoure et sa force face aux difficultés de la vie dans les montagnes d'Alborz sans le confort moderne de la technologie. Elle croit que le bonheur réside dans la simplicité de la vie.

Le documentaire iranien a remporté le prix du meilleur film sur la culture de la montagne au Festival international du film de montagne et d'aventure de Torello en Espagne.

Il a également remporté le prix du film remarquable lors de la China International Green Film Week.

Le grand prix du Festival international du film de montagne d’Autrans en France a également été décerné à «Beloved». Il a également primé comme le meilleur documentaire au festival de Sole Luna Doc Film en Italie.

Le documentaire de Yaser Talebi participera ensuite au 18e Festival international du film de Dacca au Bangladesh.

