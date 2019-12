L'Europe éblouie par l’exportation d’équipements de laboratoire fabriqués en Iran

Le journal autrichien a cité le quotidien Javan disant que les entreprises iraniennes avaient exporté 20 millions d'euros d'équipements de laboratoire.

Selon le rapport, un tiers de ce montant est exporté par des entreprises basées sur la connaissance, ce qui montre que les inventions techniques dans la production de tels équipements ont augmenté dix fois plus par rapport à il y a trois ans.

Au cours des trois dernières années, au moins 25 entreprises dans le domaine du laboratoire et de l'ingénierie médicale ont pu exporter leurs produits vers la Grèce, la Croatie, la Chine, la Corée du Sud, le Portugal, la Malaisie, l'Ukraine et l'Asie occidentale.

Le matériel de laboratoire et de génie médical iranien est actuellement exporté dans plus de cent pays et la République islamique a une position unique dans quatre grandes expositions internationales en Europe et en Asie de l'Est.

«Le champ est si vaste en Iran qu'il y a environ 2 000 entreprises nationales et 3 000 étrangères qui travaillent en Iran.»

***Marché iranien de 7 milliards de dollars

La croissance des brevets d'ingénierie médicale et d'équipement de laboratoire en Iran est presque deux fois supérieure à celle du monde. La croissance des inventions techniques dans la fabrication de dispositifs médicaux a augmenté 10 fois plus au cours des trois dernières années.

***Excellente position en génie médical

L'Iran se classe actuellement au 16e rang mondial pour la production d'articles de génie médical, avec environ 40% des articles produits par les entreprises du savoir qui travaillent sous la supervision des universités iraniennes.

