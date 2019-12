Les Etats-Unis ne cherchent que le pétrole syrien (Larijani)

Ali Larijani, tout en recevant ce dimanche un groupe de chefs de tribus syriens, a souligné le rôle crucial des tribus syriennes dans la stabilité du pays, ajoutant que le rôle de la Syrie dans la résistance a eu un impact significatif au cours des dernières décennies, notamment dans les circonstances où certains pays ne voulaient pas de stabilité et de sécurité pour ce pays et lui ont fait beaucoup de dégâts.

Larijani a également salué l'armée syrienne qui avait une bonne compétence dans la lutte contre le terrorisme.

Selon Larijani résoudre certains des problèmes de la Syrie couperait les mains de tous ceux qui tentent de prendre des mesures hostiles contre ce pays, ajoutant que la présence de terroristes dans la région d'Idlib a de nombreuses conséquences néfastes, et ce problème doit être résolu dès que possible, ainsi que le rôle pernicieux des États-Unis dans les relations avec la Syrie, qui est devenu plus clair aujourd'hui.

Les dirigeants de certaines tribus syriennes ont également salué le soutien de la République islamique pendant la guerre contre le terrorisme et ont déclaré que le rôle de l'Iran aux jours critiques que la Syrie avait passés était très constructif et vital.

