DG du Conseil mondial de l'artisanat pour l’Asie pacifique de la Maison de l’Osier à

Anzali (IRNA)-La Directrice r générale du Conseil mondial de l’Artisanat (AISBL) pour l’Asie pacifique, Dr. Ghada Hijjawi-Qaddumi a visité en compagnie du Dr Kevin Morray Conseiller principal auprès du président de l’AISBL, et du Directeur général de l'enregistrement national et mondial des villes et des villages du Ministère iranien du Patrimoine culturel et du Tourisme, Majid Fatehi,la Maison nationale de l’Osier, dans le village de Fashtakeh de la zone franche d’Anzali au nord de l’Iran. Les trois responsables sont penchés à cette occasion sur les potentiels crées dans le domaine du tourisme et de l'artisanat dans cette région.