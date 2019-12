Tourisme de Santé : la fréquentation étrangère en Iran progresse

S’exprimant samedi 29 décembre, lors d’une réunion sur le développement du tourisme de Santé entre l’Iran et l’Afghanistan, Mohsen Assadi Lari a ajouté: « Le nombre de patients étrangers et de touristes hospitaliers qui choisissent l'Iran comme destination augmente, les patients viennent pour la plupart des pays voisins tels que l'Irak, l'Afghanistan. Ils viennent aussi des pays voisins du nord de l’Iran et même de l’Afrique et de l’Europe pour y être soignés ».

Le DG pour les affaires internationales du ministère iranien de la Santé a ajouté: « La République islamique d'Iran est classée 16e dans la production scientifique au monde et la première dans la région et il existe une possibilité d'échanges scientifiques et éducatifs, en particulier dans le domaine de la médecine et des équipements médicaux entre nous et d’autres pays ».

Intervenant toujours lors de la cérémonie, l'ambassadeur d'Afghanistan en Iran a déclaré: « Les technologies de la santé sont mises à jour quotidiennement en Iran et les fournitures médicales et les hôpitaux dans le pays font de grands progrès, il y a une excellente occasion de partager des expériences et des collaborations qui peuvent être utilisées comme une opportunité pour pour soigner douleurs et troubles de la santé.

