Fabrication par les chercheurs iraniens de nanofiltre capable d'absorber la suie des voitures diesel

Selon la vice-présidence iranienne de la Science et de la Technologie, les chercheurs iraniens ont mis au point un produit de fabrication locale dans l’objectif d’aider à l'élimination des hydrocarbures polluants de l'environnement, au moment où la pollution atmosphérique a créé de nombreux problèmes dans les métropoles du pays.

Rasoul Norouzian, le réalisateur du projet national, a déclaré: Actuellement, le processus de fabrication d'un nanofiltre d'absorbeur de suie-diesel iranien est en cours et nous souhaitons obtenir, bien tôt, la norme internationale ECE-R 132.

« À l'heure actuelle, les constructeurs iraniens d’automobiles utilisent des filtres en céramique de fabrication étrangère qui ne répondent pas aux exigences des moteurs diesel et gazole Euro 2, et coûtent trois fois plus cher », a-t-il déclaré, faisant référence au soutien à cette fin du Centre national des Macro Projets de la vice-présidence pour les affaires scientifiques et technologiques.

