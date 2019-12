Le président Rohani plaide pour la présence historique des Arméniens en Iran (le catholicos des arméniens-orthodoxes)

En raison de la sagesse des autorités iraniennes ainsi que de la sage attitude des Arméniens vivant en Iran, il n'y a heureusement aucun problème entre eux et le gouvernement iranien, a déclaré dimanche Aram Ier lors d'une réunion avec l'attaché culturel de l'Iran au Liban, Abbas Khameyar.

Décrivant les Iraniens comme une nation unie, il a apprécié le respect par l'Iran et les Iraniens à sa religion ainsi qu'aux autres confessions des tribunaux occidentaux.

Notant que le dialogue est le seul moyen de résoudre les crises régionales et mondiales, il a déclaré que les Arméniens ont joué un rôle crucial en rapprochant les vues de l'Iran et de la Russie d'une part et l'Iran et le Vatican d'autre part.

Khameyar a, pour sa part, évoqué la profondeur des liens du gouvernement iranien avec les Arméniens et a rappelé que le Guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, a qualifié les Arméniens de partie intégrante de la communauté iranienne qui a offert des martyrs à leur pays.

