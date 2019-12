L'Iran vise à exporter 2 milliards de dollars vers l'Eurasie

Sari (IRNA)-« L'adhésion de l'Iran à l'Union eurasienne et son bénéfice de tarifs préférentiels pourraient faire augmenter jusqu'à deux milliards de dollars, les exportations nationales vers les États membres de l'Union et doubler la situation actuelle », a déclaré le directeur général de l'Organisation iranienne du Développement du commerce pour l’Europe et les Etats-Unis, Behrouz Hassan Olfat.

« À l'heure actuelle, les exportations moyennes de l'Iran vers les cinq pays membres de l'Union eurasienne sont d'environ 918 millions de dollars par an », a déclaré samedi 29 décembre Behrouz Hassan Olfat lors d'une réunion du Conseil du dialogue entre le gouvernement et la partie privée à Sari, chef-lieu de la province de Mazandaran au nord de l’Iran. L'Union eurasienne comprend la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Biélorussie et l'Arménie, sans oublier l’Iran, fraichement intégré. .