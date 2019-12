Hossein Nouri a déjà écrit et réalisé le long métrage «My Arms Flew». Il est à noter que le film du réalisateur iranien «Flight of My Hands» a précédemment reçu des prix spéciaux du jury des festivals de cinéma d'Alba (Italie) à Los Angeles.

Fondée en 2009, la 12e édition du festival est prévue du 17 au 21 janvier 2020.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**