Daech commet des crimes au nom de l’Islam (Archevêque de Saint-Sarkis de Téhéran)

Téhéran (IRNA)- L’archevêque de l’Église apostolique arménienne de Téhéran, présentant ses vœux à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel an chrétien (2020), a dénoncé les crimes et les exactions barbares de Daech perpétrés au nom de l’Islam, cette magnifique religion de paix et d'amour et de la bonté divine.