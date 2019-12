Forces irakiennes visées : l'Iran condamne « le terrorisme américain »

Réagissant, ce lundi matin 3à décembre, à l’agression américaine, visant la veille les forces irakiennes sur leur propre sol, la diplomatie iranienne a appelé les Etats-Unis à à respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Irak et à cesser de s'immiscer dans les affaires internes de ce pays.

Le porte parole du ministère iranien des A.E., Abbas Mousavi, s’attardant sur le caractère mensongère des allégations américaines sur une prétendu lutte contre le gruoupucsule takfiri-terroriste de Daech dans la région, a déclaré que les attaques d’hier visant les forces irakiennes (Les Unites de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) qui ont joué un rôle déterminant dans la lutte anti-Daech) prouvaient une fois de plus la nature mensongère de la lutte anti-terroriste prétendumeent menée par les Etats-Unis.

“En menant ces attaques, les États-Unis ont mis au grand jour leur ferme soutien au terrorisme et leur mépris pour la souveraineté et l’indpendance des pays souverains. Qu’ils sachent que la résoponsablité de cet illégal revient à eux et qu’ils doivent en assumer des conséquences”, a averti le diplomate.

Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire) qui a joué un rôle crucial pour chasser les terroristes de Daech de l'Irak fait partie des Forces armées irakiennes. Fin novembre 2016, une loi votée au Parlement reconnaît les Hachd al-Chaabi comme une composante des Forces armées irakiennes.

