Dattes iraniennes: une production de plus d'un million de tonnes cette année

M. Mohsen Rashid Farokhi a déclaré lundi que les dattes iraniennes sont actuellement exportées vers l'Inde, l'Asie du Sud-est, les pays du CES, l'Eurasie, la Russie et l'Europe.

L'an dernier, 300 000 tonnes de dattes d'une valeur de 400 millions de dollars ont été exportées vers de nouveaux marchés, tels que l'Amérique du Nord, l'Union européenne, la Russie, l'Inde et la Chine, a-t-il ajouté.

La production de dattes est exclusive aux provinces de Kerman, Sistan et Balûchistân, Khuzestân, Hormuzgan, Bushehr et Fars, bien que récemment le Khorasan du Sud ait rejoint les provinces productrices.

L'Iran produit annuellement entre 1,1 et 1,2 million de tonnes de dattes diverses sur une superficie de 203 763 hectares, ce qui en fait le deuxième plus grand pays en termes de zones de production et de culture, ainsi que le cinquième exportateur mondial.

La production mondiale de dattes est estimée à environ 7,5 millions de tonnes, et l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Pakistan, l'Algérie, l'Irak, le Soudan, Oman et la Libye sont les 10 premiers producteurs.

