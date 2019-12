L'Iran et la Russie cherchent à instaurer la paix et la stabilité dans la région

Lors de sa rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, Zarif a ajouté que les relations bilatérales entre l'Iran et la Russie sont aujourd'hui à leur meilleur niveau. Il s'agit d'une relation stratégique pour les deux pays les plus importants de la région, qui se poursuivra fortement car elle est basée sur la volonté des responsables de la République islamique, qui considère comme «stratégiques» les relations avec la Russie, un voisin important et une puissance internationale majeure.

Contrairement à d'autres dans notre région qui alimentent la guerre, l'Iran et la Russie ont fait des propositions de paix importantes et très similaires dans la région, a ajouté Zarif. Il a cité la proposition de la Russie de tenir un dialogue dans le golfe Persique et le plan de paix d'Ormuz présenté par l'Iran conformément à cette politique.

Se référant aux exercices maritimes conjoints entre l'Iran, la Russie et la Chine, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré: Cet exercice démontre notre coopération et nos efforts pour la paix dans la région.

Zarif a déclaré que l'Iran et la Russie, contrairement aux États-Unis, qui ont violé leurs obligations internationales, ont souligné la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire et que nous remercions la Russie pour ses positions positives à cet égard.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis tuaient des milliers de kilomètres à l'extérieur de ses frontières au nom de la légitime défense, notant la récente attaque américaine en Irak. Ce n'est qu'un exemple d'un tel comportement américain dans la région, selon lui.

Je considère la coopération irano-russe dans le cadre du processus d'Astana comme un exemple réussi des efforts conjoints des deux pays pour rétablir la paix en Syrie, a déclaré le ministre iranien.

Zarif est arrivé hier soir à Moscou à la tête d'une délégation et partira pour Pékin cet après-midi.

