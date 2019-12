Deux Iraniens sacrés meilleurs entraîneur de l’année 2019 en Asie

Dans un rapport publié sur le site de la Fédération asiatique de lutte, les meilleurs lutteurs et entraîneurs asiatiques ont été nommés. L'entraîneur de l'équipe iranienne de lutte libre, Gholamreza Mohammadi, et l'entraîneur de l'équipe iranienne de lutte roumaine, Mohamed Banna, ont été élus meilleurs entraîneurs de 2019 en Asie.

Les bons résultats obtenus par l'équipe de lutte iranienne dans les catégories libre et roumaine dans les compétitions internationales et asiatiques et leur obtention des billets des JO de Tokyo 2020 sont à l'origine de l'élection de ces deux meilleurs entraîneurs iraniens.

