Iran: le député des Assyriens condamne l'acte d'un diplomate néerlandais

Il a noté que l'action du chef du Parti de la liberté de droite et du député néerlandais Geert Wilders avait provoqué de nouvelles tensions dans le monde.

Le parlementaire assyrien a regretté l'insulte faite au prophète Mohammad, appelant les organisations internationales à contrer ces actes.

Le député néerlandais d'extrême droite Geert Wilders a annoncé samedi soir qu'il allait relancer l'organisation d'un concours de caricatures du prophète Mahomet, plus d'un an après l'avoir annulé suite à des menaces de mort et à des manifestations.

Geert Wilders, connu pour ses positions anti-islam, a invité ses abonnés sur son compte Twitter à lui «envoyer des caricatures-Mahomet», des dessins satiriques mettant en scène le prophète.

