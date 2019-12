Iran: les touristes étrangers augmentent de 24%

« L'année dernière, les touristes entrants dans le pays ont augmenté de 52%, bien que la capacité touristique de l'Iran soit beaucoup plus élevée », a déclaré lundi, Vali Timouri aux journalistes.

Le Khorasan du Sud compte plus de 900 œuvres nationales et quatre œuvres enregistrées à l’échelle mondiale, dont le jardin et le monument d’Akbariya de Birjanid, le désert de Lout, le Qanat de Baladeh de Ferdows et le tissage de drap dans le village de Khorachad.