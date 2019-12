Les sanctions US privent les iraniens atteints de MPS de médicaments vitaux, dénonce le ministre de la Santé

S’exprimant mardi 31 décembre aux micros des journalistes, en marge d'une conférence des autorités pédagogiques des universités de médecine à Téhéran, le Ministre de la Santé, Saïd Namaki a ajouté : « Malheureusement, le médicament destinée aux patients iraniens atteints de MPS ne sont produits que dans une seule entreprise américaine et une société coréenne active sous licence états-unienne. Mais malgré la demande et la fourniture par l'Iran de l’argent nécessaires à l'importation du médicament, les États-Unis ont longtemps bloqué toutes les routes pour sa livraison », a-t-il dénoncé.

« Les Etats-Unis ont bien sûr fait tout pour saper l’importation de tous les médicaments à destination de l’Iran, mais grâce aux efforts de nos collègues, nous avons pu contourner les sanctions et importer tous les médicaments essentiels dont le pays a besoin », a-t-il déclaré.

« Le seul médicament que nous n'avons pas pu obtenir était le MPS, et les États-Unis refusent toujours cruellement et illégalement de le fournir », a-t-il encore déploré.

Le ministre de la Santé a poursuivi: « J'ai écrit une lettre au Secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé pour protester contre cette situation inhumaine et injuste ».

« Il s’agit d’un crime contre l'humanité. Malgré tous les obstacles nous allons travailler pour obtenir ce médicament », a-t-il espéré.