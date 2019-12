Ingérence illégale US en Asie de l’Ouest : Téhéran fustige «les yeux fermés» de Berlin

« Les accusations mensongères de déstabiliser la région, proférées par l’Allemagne contre l’Iran, issue d’une position erronée, interviennent au moment où Berlin a fermé les yeux sur l'ingérence illégale des États-Unis, qui reste la plus importante source de l'instabilité en Asie occidentale », a déploré le diplomate iranien sur sa page Twitter.

Le ministère allemand des Affaires étrangères, faisant fi des politiques destructrices et agressives des États-Unis et des pays occidentaux au Moyen-Orient, s’est contenté de pointer du doigt l’Iran et appeler Téhéran à réviser ses politiques régionales ! La diplomatie allemande fermant les yeux sur la présence illégale des militaires américains en Irak et leur soutien aux terroristes actifs dans ce pays, a prétendu que les attaques des groupes militaires non-gouvernementaux (Allusion aux Unités de la Mobilisation populaire qui a joué un rôle crucial pour chasser Daech de l’Irak), « mettent en péril la sécurité et la stabilité de l’Irak ! ».

