Malgré les sanctions, le peuple iranien a su résister (Rohani)

S’exprimant mardi à l’occasion de l'inauguration et de la mise en exploitation du projet de métro de Golchahr dans la province d’Alborz, près de Téhéran, Hassan Rohani a ajouté : « L'ensemble du réseaux ferroviaire de l’Iran au cours des 90 dernières années ou plus jusqu'au début du onzième gouvernement en août 2013, était de 9 600 kilomètres et C'était 2 800 kilomètres, et aujourd'hui nous avons plus de 14 000 kilomètres de voies ferrées en comptant les lignes principales et secondaires, dans le pays ».

« Jusqu'à présent, 45% de ce réseaux ferroviaire a été exploité par les onzième et douzième gouvernements (depuis 2013) », a-t-il rappelé.

Si nous n'avions pas confronté à une guerre économique, il aurait été possible que de 2015 jusqu’au aujourd'hui, 200 milliards de dollars de revenues supplémentaires aient été importées dans le pays, dont 100 milliards de pétrodollar », a-t-il expliqué.

« Le pays est, aujourd’hui, géré sans les 200 milliards de dollars qu'il aurait pu avoir dans des circonstances normales », a-t-il déclaré.

