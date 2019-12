2020: le Président Rohani adresse ses vœux du Nouvel An aux dirigeants mondiaux

« J'espère qu'au cours de l'année à venir, les dirigeants du monde travailleront, loin de tout esprit de l’unilatéralisme, pour apporter la paix et la compassion à toute l'humanité et cela à travers des pensées et des actions basées sur la justice et la liberté, afin de relever les défis auxquels l'humanité est confrontée et d’apportez la paix, la sécurité et la prospérité à leurs nations », a souhaité Hassan Rohani.

Toujours dans son message de félicitation, le Président a souhaité aux peuples du monde eniter une année de prospérité et de bonheur ».

https://twitter.com/Irnafrench

9468**