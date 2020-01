L'Iran exhorte la Maison-Blanche à abandonner ses politiques destructrices dans la région

En réponse aux accusations vides des responsables américains contre l'Iran concernant les récents incidents en Irak, Abbas Mousavi a déclaré que «La surprenante audace des responsables américains est telle qu'après la mort de 25 Irakiens et de nombreux blessés qui ont (...) violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak (...), ils attribuent à la République islamique d'Iran les manifestations du peuple irakien contre leurs actes cruels»

Abbas Moussavi a qualifié ces accusations d'insulte au peuple irakien. «Comment et sur la base de quelle logique espérez-vous que l'Irak reste silencieux face à toutes ces atrocités», a-t-il déclaré en faisant allusion aux raids aériens menés dimanche par les Etats-Unis.

«D'un côté les Américains ignorent la liberté de la nation irakienne et sa volonté d'autonomie et de l'autre ils oublient leur propre rôle dans la (montée) de Saddam Hussein et de Daech», a ajouté Abbas Moussavi. Dans le communiqué, le porte-parole de la diplomatie iranienne a mis en garde les Etats-Unis contre «toute réaction imprudente» et exhorté la Maison-Blanche à «revoir sa politique destructrice dans la région».

