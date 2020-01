Iran: 31,9 milliards de dollars d'exportations en 9 mois

Le directeur adjoint de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce, Farhad Nouri, a fait ce mardi cette annonce ajoutant que les échanges commerciaux du pays enregistrent une valeur de 63 milliards de dollars qui sont, dans la conjoncture économique actuelle, dans la conjoncture économique actuelle.

Nouri a en outre noté que la Chine, l'Irak, les Émirats arabes unis, l'Afghanistan et la Turquie sont les principales destinations des exportations iraniennes tandis que la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Allemagne sont les plus grands partenaires commerciaux iraniens dans le domaine des importations.

Les sanctions ne sont pas une bénédiction, mais elles ont préparé le terrain pour que les activistes économiques fassent des efforts et les usines qui ont importé leurs matières premières pendant plus de deux décennies se produisent désormais elles-mêmes ou les achètent à des unités locales, a-t-il déclaré.

Les transactions monétaires et de change, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exportateurs et l'approvisionnement en matières premières des entreprises économiques sont parmi les principaux problèmes rencontrés par les exportateurs, selon lui.

