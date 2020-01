Les Américains se vengent sur les Hachd pour venger la défaite de Daech (Leader)

Réagissant à l’agression américaine sur le sol irakien et l’attaque meurtrière contre les forces anti-terroristes et populaires de l’Irak, le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré que les Américains cherchent à venger la défaite de Daech, le groupe terrorsite qui ont eux-mêmes conçu et créé, contre les Unités de Mobilisation populaire irakiennes (Hachd al-Chaabi) qui a su terrasser les daechistes et les réduire à néant.

« Au nom du Leader, du gouvernement et du peuple de la République islamique d’Iran (RII), je condamne fermement cette atrocité américaine », a déclaré l’Ayatollah Khameneï.

S’attardant sur les sentiments anti-américains, de plus en plus exacerbés en Irak et dans la région, l’Ayatollah Khamenei a souligné : « La chose remarquable (dans ces évolutions) c’est que quand il s'agit de ce types d’événements qui incluent les Américains, on peut toujours y saisir l’ampleur de l’anti-américanisme à Bagdad et partout en Irak – et pourtant ce monsieur-là (Trump)a tweeté que nous voyons les mains de l’Iran dans ces incidents ! Et nous répondrons à l'Iran ! Laissez-moi dire avant tout, que vous ne pouvez rien ! Deuxièmement, soyez raisonnables pour bien comprendre le pourquoi de ces événements (et acceptez la réalité) !: Les gens de cette région détestent les Etats-Unis. Vous les Américains ! Vous avez tué les gens en Irak et en Afghanistan et vous avez commis des crimes ! ».