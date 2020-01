Hausse des échanges commerciaux avec l'Iran jusqu’a 20 milliards de dollars (Ambassadeur d’Irak)

S’exprimant le mardi 31 décembre, à l’occasion d’une rencontre avec le gouverneur de la province Centrale (Markazi), au centre de l’Iran, l’ambassadeur irakien, Saad Javad Qandil a déclaré : « Le volume des échanges entre l'Iran et l'Irak est maintenant d'environ 12 milliards de dollars par an, ce qui devrait atteindre20 milliards de dollars, comme il a été prévu lors de la récente rencontre entre le Président Hassan Rohani avec le Premier ministre irakien.

L'ambassadeur d'Irak en Iran a noté qu'il existe désormais de divers idées et plans différents entre les deux pays pour atteindre ce volume d'échanges.

Rappelant l'échange de 9 millions de pèlerins et de touristes entre les deux pays, le diplomate a déclaré que cela montre la profondeur des relations irano-irakiennes et qu’il existe un large éventail de communications bilatérales dans différents domaines économiques et politiques.

