Le drapeau du lieutenant-général Soleimani restera à jamais hissé

Téhéran (IRNA) -Le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rohani, présentant ses condoléances à l’occasion de l’assassinat en martyre du général Qassem Soleimani, par les mains agressives et criminelles des États-Unis a déclaré: « Je suis convaincu que le drapeau du martyr restera hissé par le nombre immense des soldats de l’Islam, et que la voix glorieuse du sacrifice et de la résistance tracée par cet éminent martyr, sera poursuivie encore avec une plus grande force », c’est ainsi qu’a réagi le Président Rohani ce vendredi matin, à l’assassinat du Genéral Qassem Soleimani par les Américains.

Dans un communiqué publié vendredi matin par la présidence, le président Rohani souligne : « Cet acte cruel et lâche est un autre signe de la faiblesse et de la frustration des États-Unis qui se voient comme cible de la haine de toutes les nations de notre région. Ils ont violé toutes les valeurs morales et humaines et transgressé les normes du droit international avec une cruauté immonde. » « Il n’y a pas l’ombre d’un doute que la grande nation iranienne et les nations libres de la région se vengeront des États-Unis pour ce crime immonde », a déclaré le président iranien Hassan Rohani, en réaction à l’assassinat du commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ce vendredi matin lors d’une attaque de l’armée américaine à Bagdad. Le commandant en chef de l’armée de la République islamique d’Iran, le général de division Abdolrahim Moussavi, s’est adressé dans un communiqué aux auteurs de ce crime : « Cette attaque terroriste est le signe de la nature inhumaine et criminelle des Américains, qui ne restera certainement pas impunie. » De son côté, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a publié un communiqué ce vendredi dans lequel il dénonce l’assassinat du général de corps d’armée Qassem Soleimani à titre d'un « crime hideux qui témoigne de la nature criminelle du Grand Satan américain et de son soutien total aux terroristes en Irak et dans l’ensemble de la région ». Le général Hatami a ajouté que les auteurs de ce crime devraient savoir que « le sang versé des martyrs sera vengé ». https://twitter.com/Irnafrench 9468**