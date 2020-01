Hadj Qassem n'avait peur de rien pour la cause de Dieu (Leader)

Faisant référence à l’immense esprit de la sincérité et du sacrifice du martyr Soleimani, le Leader a déclaré: « Hadj Qassem a été exposé, à maintes et maintes reprsies, au martyre, mais en accomplissant son devoir et en luttant pour la cause de Dieu, il n'avait peur de personne ni de quoi que ce soit. »

Le Guide suprême de la Révolution a considéré le fait que le général Soleimani a été martyrisé par les hommes les plus maléfiques au sein de l’administration américaine.

« Sa lutte était une grande lutte, et Dieu a fait de son martyre une immense perte», a insisté le Leader.

Tout en demandant à Allah d'octroyer de la patience et de la sérénité divines dans le cœur des membres de la famille du martyr et dans le cœur de tout le peuple iranien, Son Éminence a ajouté: «Aujourd'hui, vous avez vu comment les gens de différentes villes du pays sont descendus en grand nombre et avec une solidarité exceptionnelle dans les rues. Vous verrez également ses funérailles (en grand nombre). Ces bénédictions sont là sous nos yeux, pour que nous comprenions la valeur du martyre. Ce (sa mort en martyre) serait une bénédiction pour Haj Qassim qui le méritait. Il ne pouvait pas perdre la vie autrement ».

Soulignant que le Djihad extérieur dépend du «plus grand djihad», qui est le Djihad (effort dans le chemin vers Dieu) intérieur, l’Imam Khamenei s’est adressé à la fille du martyr en disant: «Toutes les personnes sont endeuillées et reconnaissantes envers votre père. Et cette gratitude est due à la sincérité exceptionnelle qui existait chez lui parce que les cœurs sont entre les mains de Dieu et que sans cette sincérité, le cœur des gens ne pouvait pas être si touchés. Que Dieu accorde Ses bénédictions à nous tous et à toute la nation iranienne. »

https://twitter.com/Irnafrench

9468**