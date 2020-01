Erreur stratégique US : la responsabilité des conséquences de l'assassinat du général Soleimani revient droit aux USA (Conseil suprême de la Sécurité nationale)

« Que les États-Unis sachent, la mort en martyr du général n'entamera en rien la marche en avant des forces armées iraniennes ni les progrès qu'elles réalisent chaque jour en termes de capacités défensives. Les États-Unis devront bien savoir que leur attaque criminelle contre le haut commandant Soleimani constitue la plus grave erreur stratégique qu'ils aient jamais commise, erreur de calcul dont les conséquences en Asie de l'ouest ne les lâcheront point. Comme l'a très judicieusement affirmé le Leader de la Révolution islamique dans son message de ce vendredi, une "riposte cinglante" attend les criminels qui ont les mains maculées du sang du grand général. Notre riposte interviendra en temps et en lieu appropriés. Il va sans dire que la ligne de la Résistance poursuivra avec force et se renforcera de jour en jour. Ceux qui ont fondé tout espoir pour voir l'Iran renoncer à poursuivre la voie de la Résistance, qu'ils attendent à un renforcement de notre résistance. Et leur désespoir n'en sera que plus grand », lit-on dans le communiqué.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Keyvan Khosravi, avait déclaré que ce conseil examinerait tous les aspects juridiques, militaires, sécuritaires et politiques du lâche assassinat du général Qassem Soleimani à Bagdad. « Comme toujours, les États-Unis ont commis une erreur de calcul, sans comprendre que la Résistance ne disparaît pas avec la disparition de ses commandants et qu’elle poursuivra son combat avec plus de force et de détermination », a-t-il ajouté.

Le Leader de la Révolution islamique et commandant en chef des Forces armées iraniennes, l’Ayatollah Khamenei a publié un communiqué où il réagit au lâche assassinat par les forces terroristes américaines du commandant en chef de la Force Qods, le général Qassem Soleimani. Il a décrété trois jours de deuil national et a promis une réponse cinglante aux États-Unis.

La déclaration du Conseil de la Sécurité nationale iranienne a fini par saluer une fois de plus l'esprit courageux du major-général Haj Qassem Soleimani et se dit convaincu que le sang de ce grand martyr, comme les autres martyrs de la Révolution islamique, aura de nombreuses bénédictions pour la grande nation iranienne et du monde en quête de liberté.

