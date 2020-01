La réponse de l'Iran au message américain communiquée à l'ambassadeur de Suisse

Suite à l'information fournie par le ministère suisse des Affaires étrangères selon laquelle, l’ambassadeur suisse en poste à Téhéran a transmis après, l’acte terroriste américain visant le général Qassem Soleimani, un message de la part de Washington aux autorités iraniennes, Seyyed Abbas Moussavi, le porte-parole de la diplomatie iranienne confirmant la nouvelle a déclaré à l’occasion d’une interview à l’IRNA : « L’Iran a convoqué cet après-midi (vendredi 3 janvier), pour la deuxième fois consécutive, l’ambassadeur suisse au ministère iranien des A.E., pour lui transmettre le message adéquate de la République islamique d’Iran à l’adresse des Etats-Unis ».

Réagissant plutôt dans la journée à l’opération militairement rudimentaire et sans honneur, visant à l’aéroport de Bagdad, le grand général iranien, largement actif pour la stabilité et la lutte anti-Daech et anti-terroriste dans la région, Abbas Moussavi a écrit dans un message sur Twitter: «L’action américaine était un exemple manifeste du terrorisme d'État et que le régime américain serait responsable de toutes ses conséquences ».