Six athlètes représenteront l'Iran au 3e Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui se tiendra du 9 au 22 janvier 2020 à Lausanne, capitale de l’olympisme et du Canton de Vaud.

« Concourir, apprendre et partager ! », telles sont les valeurs des JOJ et de Lausanne 2020. Cet événement sportif, le plus important du genre dans le monde, est réservé aux athlètes de 15 à 18 ans en provenance d’une septantaine de pays.

