Le représentant iranien se hisse en finale de la Coupe du monde d'escalade sur glace en Chine

Une étape de la Coupe du monde d'escalade de glace UIAA 2019-2020 a débuté vendredi à Changchun, capitale de la province du Jilin (nord-est de la Chine).

Fondée en 2002, la Coupe du monde d'escalade sur glace est l'événement de plus haut niveau du sport, composé de quatre épreuves, à savoir les courses de vitesse hommes et femmes et les courses de difficulté (lead).

La Chine cette année a attiré près de 80 athlètes de 16 pays et régions, dont l'Iran, les États-Unis, le Canada, la Russie et la France.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**