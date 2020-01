Les ministres des AE iranien et qatari s'entretiennent à Téhéran

Le ministre des Affaires étrangères du Qatar était arrivé cet après-midi à Téhéran pour rencontrer les responsables iraniens, et après sa rencontre avec Zarif, il rencontrera le président iranien Hassan Rouhani.

Au lendemain du crime américain visant le général Qassem Soleimani et Abou Mahdi Mohandes, l’un des hauts commandants des Unités de la Mobilisation populaire irakienne (Hachd al-Chaabi), tous deux remarquables dans la lutte anti-terroriste et anti-Daech, le ministère qatari des Affaires étrangères a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à épargner à l'Irak, à son peuple et à la population de la région en général, d'entrer dans un cycle de violence. Il a également mis en garde contre les conséquences de l'escalade armée directe et indirecte et a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers la région.

