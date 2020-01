Assassinat du général Soleimani: les Etats-Unis paieront un lourd tribut (Rohani)

Téhéran (IRNA)- Le martyre du lieutenant-général Haj Qasem Soleimani a rendu notre peuple plus fort et plus déterminé que jamais, a affirmé le président Rohani soulignant que la responsabilité des conséquences de cet acte terroriste dans la région revient aux Etats-Unis et ils en paieront un lourd tribut.

La responsabilité des conséquences de cet acte terroriste dans la région revient aux Etats-Unis et en paieront un lourd tribut, a déclaré le président Hassan Rohani samedi soir lors d'une réunion à Téhéran avec le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Malheureusement, les Américains sont entrés dans une nouvelle voie qui peut être très dangereuse pour la région, par conséquent, dans une telle condition, une négociation et une coopération étroites entre pays amis sont essentielles. La République islamique d'Iran n'a jamais déclenché de tension dans la région qui a conduit à l'insécurité, a ajouté Rohani, «Ce qui a provoqué des tensions et des malaises dans la région ces dernières années, ce sont les actes stupides des États-Unis». Dans la situation actuelle, nous attendons de tous nos pays amis et voisins qu'ils condamnent cet acte criminel américain, parce que les Etats-Unis ont assassiné un commandant des forces armées iraniennes dans un autre pays sous la forme la plus criminelle, a dit le président. Le président a souligné que la présence américaine dans la région était très destructrice et a déclaré: «Aujourd'hui, tous les pays de la région doivent croire que tant que l'Amérique sera présente dans la région, les pays de la région ne trouveront pas la paix». Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a pour sa part déclaré «le Qatar n'oubliera jamais le soutien et l'assistance de l'Iran dans la situation difficile dans laquelle nous nous trouvions, et nous nous considérons aux côtés de l'Iran». Il a déclaré que le Qatar comprenait la profonde douleur et l'inconfort que le peuple iranien et le gouvernement endurent dans la situation actuelle, déclarant: «Nous ne nous attendions pas à ce qu'une telle chose se produise et une telle décision serait prise un jour. De telles actions sont sans précédent, et nous en sommes très préoccupés». Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

