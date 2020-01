Rohani appelle à l'unité régionale contre les États-Unis

Lors d’une conversation téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, samedi soir, le président Hassan Rohani a déclaré: «Si nous ne prenons pas l’unanimité contre les erreurs des Etats6unis, un grand danger menacera notre région».

«Nous devons répondre aux actes stupides, et il ne fait aucun doute que le silence envers les agresseurs les rendra plus insolentes», a-t-il déclaré.

Faisant référence à l'assassinat du général Qassem Soleimani, tombé en martyr, lors d'une attaque terroriste menée par les Etats-Unis qui l’a vise, vendredi 3 janvier à Bagdad, le président a ajouté que les Iraniens étaient très en colère contre cet acte américain. «Ce que les États-Unis ont fait a été une grande erreur stupide et ils ont violé la souveraineté nationale de l'Irak et commis des actes terroristes sur le sol irakien, ce qui était contraire à l'indépendance d'un pays».

Toujours d'après lui, les actions de Washignton représentent une grave menace pour l'ensemble du Moyen-Orient et nécessitent une réponse commune.

Faisant référence aux magnifiques funérailles du martyr Soleimani qu'il a vues à la télévision irakienne, Erdoğan a ajouté: «Toutes ces images montrent clairement l'affection du peuple irakien pour le lieutenant-général Soleimani».

En ce qui concerne la nécessité d'établir la stabilité et la sécurité dans la région, il a souligné: «Les interventions étrangères et les conflits régionaux empêchent la région de parvenir à la paix et à la stabilité, et nous ne devons pas permettre que de telles actions menacent la paix et la stabilité de la région».

