Zarif s'entretient au téléphone avec les ministres des A.E de l'Arménie et du Turkménistan

Dans le cadre de ses consultations politiques et diplomatiques avec des responsables et des personnalités internationales, Zarif a eu dimanche des entretiens téléphoniques avec le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan et le ministre des Affaires étrangères turkmène, Rashid Meredov.

Le ministre des Affaires étrangères a également eu d'autres conversations téléphoniques avec le secrétaire général du mouvement du Jihad islamique palestinien, Ziyad Nakhleh, et le chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique palestinienne (Hamas), Ismail Haniyeh.

Les entretiens ont porté sur les développements qui ont suivi l'assassinat du général Soleimani sur l'ordre de Trump.

Au cours des deux derniers jours, le ministre iranien des Affaires étrangères a eu des entretiens avec ses homologues russe et chinois, ainsi qu'avec les ministres des affaires étrangères de l'Irak, de la République d'Azerbaïdjan, de la Turquie et du Tadjikistan, et le chef de la politique étrangère de l'Union européenne et le chef du gouvernement exécutif en Afghanistan, suite aux récents développements après l'acte terroriste américain contre le puissant général iranien Qassem Soleimani.

Et hier, samedi, des funérailles officielles ont été lancées pour les corps des martyrs du crime américain, depuis Al-Kadhimiya et de là vers la sainte Karbala et Al-Najaf Al-Ashraf. Alors que le corps du martyr Soleimani a été transféré dans la ville d'Ahvaz puis dans la ville sainte de Mashhad pour être enterré aujourd'hui, et les funérailles du martyr Soleimani auront également lieu dans la capitale Téhéran lundi, puis mardi, il sera transféré dans sa ville natale de Kerman pour se coucher à côté de ses compagnons martyrs sur la base de sa volonté.

