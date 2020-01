Réduction des obligations liées au PGAC : l’Iran franchit la dernière étape

Téhéran (IRNA)-Le gouvernement de la République islamique d’Iran a annoncé dans un communiqué le franchissement de la cinquième et dernière étape du plan de la réduction graduelle des engagements de l'Iran liés au Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC). La République islamique d'Iran ne voit désormais aucune restriction, sur plan opérationnel, en ce qui concerne son programme nucléaire civile (la capacité d'enrichissement, la pureté d'enrichissement, la quantité de matériel enrichi et la recherche et développement).