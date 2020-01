Téhéran: Début de la cérémonie des funérailles du général Soleimani

Des millions d’Iraniens se dépêchent pour participer ce lundi matin, 6 janvier, aux funérailles du grand général bien-aimé de corps d’armée, Qassem Soleimani à Téhéran.

Des millions d’Iraniens prennent part, ce lundi 6 janvier, à une grande procession funéraire pour le défunt commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le général de corps d’armée Qassem Soleimani et ses compagnons, y compris le chef adjoint des Hachd al-Chaabi, Abou Mahdi al-Mohandes.

Au total, dix personnes - cinq Irakiens et cinq Iraniens - ont été assassinées par une frappe ciblée américaine visant leur convoi, juste à l’extérieur de l’aéroport de Bagdad, vendredi matin 3 janvier.

Les dépouilles du commandant du combat antiterroriste, Qassem Soleimani, et de ses compagnons sont arrivées dimanche en Iran.

Des funérailles ont eu lieu avant-hier samedi à Al-Kadhimiya, Karbala et Al-Najaf pour les corps des commandants Soleimani et Abu Mahdi Al-Muhandis et leurs compagnons. Après leur arrivée en Iran dimanche à l'aube, de cérémonies solennelles ont eu lieu dans la ville d'Ahvaz puis dans la ville sainte de Machhad.

