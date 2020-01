Rohani appelle les États de la région à condamner à l'unanimité l'acte criminel américain

Téhéran (IRNA)- S'exprimant dimanche lors d'un appel téléphonique avec le président afghan Ashraf Ghani, le président Hassan Rohani a décrit l'assassinat du général Qasem Soleimani comme un crime sans précédent commis par des hommes d'État américains et a déclaré que «l'Iran attend des pays amis et voisins qu'ils condamnent à l'unanimité cet acte malveillant et criminel».