Il faut résister aux actions agressives et interventionnistes des États-Unis (Rohani)

Déclarant que la position claire du gouvernement irakien et la présence de son peuple aux funérailles des martyrs de l'incident de Bagdad, Karbala et Nadjaf ont atténué le chagrin de la nation iranienne, Rohani a exprimé l'espoir que cette grande perte serait compensée par l'approfondissement des relations amicales.

Il a décrit la décision du parlement irakien d'expulser les troupes américaines d'Irak comme un important et un début pour une plus grande stabilité et sécurité dans la région, déclarant: «Il ne fait aucun doute que le sang des grands généraux de la Résistance provoquera de nouveaux développements dans la région et agira comme un facteur de renforcement des liens entre les deux nations».

«Il est nécessaire de défendre fermement la sécurité, la souveraineté et la protection du noble peuple irakien, et le gouvernement et la nation iraniens défendront certainement la souveraineté du peuple irakien comme par le passé», a ajouté le président Rohani.

Nous devons agir de manière à faire savoir aux ennemis qu'ils ne peuvent pas interférer et nuire aux relations entre les deux nations, a-t-il insisté.

Le président irakien Barham Salih a pour sa part déclaré que la stabilité et la paix dans la région étaient une priorité absolue pour les deux pays et deux pays, et nous pouvons certainement approfondir nos relations».

