Réduction d’engagements : la 5e étape a été franchie au titre et dans le cadre de l’accord nucléaire (Zarif)

L’Iran a annoncé, dimanche 5 janvier au soir, sa décision de franchir la cinquième étape de son plan de réduction de ses engagements internationaux en matière nucléaire.

Dans un communiqué, le gouvernement iranien a déclaré que la République islamique d’Iran ne connaissait plus aucune restriction en matière de capacité d’enrichissement, de niveau d’enrichissement, de quantité de substance enrichie et de recherche et de développement.

Le communiqué a souligné :

« Lors de la cinquième étape de réduction de ses engagements, la République islamique d’Iran se débarrasse de son dernier cas de restrictions opérationnelles, dans le cadre de l’accord nucléaire, soit la restriction du nombre de centrifugeuses ».

Ainsi, le programme nucléaire de la République islamique d’Iran ne connaîtra plus aucune restriction dans le domaine opérationnel (capacité d’enrichissement, niveau d’enrichissement, quantité de substance enrichie et recherche et développement). Le programme nucléaire de l’Iran se poursuivra désormais conformément à ses besoins techniques.

L’Iran continuera de coopérer avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, tout comme par le passé. En plus, l’Iran sera prêt à s’engager dans l’accord au cas où les sanctions seraient levées et lorsqu’il bénéficierait des avantages de l’accord.