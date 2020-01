Trump fera face aux conséquences de ses aventurismes au Moyen-Orient (Araqchi)

Le peuple iranien a prouvé qu'il ne se plie jamais à l'intimidation et à la menace, et Trump fera face aux conséquences de son aventurisme au Moyen-Orient, a déclaré lundi Araqchi dans une interview à une radio locale.

«Les menaces ne sont pas nouvelles pour le peuple iranien; nous avons vécu sous les menaces constantes des États-Unis au cours des quarante dernières années - après la victoire de la révolution islamique - et nous avons progressé et sommes devenus plus puissants de jour en jour. »

Notant que Trump a adopté une «politique déjà échouée» contre la nation iranienne, a déclaré Araghchi, «Les anciens présidents américains ont pris cette voie et ont tenté de soumettre le peuple iranien à des sanctions, mais leurs efforts ont tous échoué.»

Soulignant que les Américains ont toujours reçu une réponse ferme de l'Iran après chaque message belliciste qu'ils ont envoyé ou lancée contre le pays, a déclaré le diplomate :«Nous continuons notre résistance contre la politique de pression, de menace et de sanctions des États-Unis.»

Faisant référence à l'assassinat du commandant anti-terroriste iranien, le lieutenant-général Qasem Soleimani, Araqchi a affirmé: «Cette décision irrationnelle a déclenché la fin de la présence américaine dans la région.»

