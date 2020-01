La fin de la «présence malveillante» des Etats-Unis en Asie occidentale a commencé, répète Zarif

Le «Forum de dialogue de Téhéran s'est ouvert ce matin dans la capitale iranienne par un discours prononcé par le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, en présence des personnalités régionales notables, notamment le ministre des Affaires étrangères d'Oman Yusuf bin Alawi et l'ancien président de l'Afghanistan Hamid Karzai, ainsi que de nombreux experts, directeurs de divers groupes de réflexion étrangers et ambassadeurs résidents.

Dans son discours avec un hommage au lieutenant-général Qasem Soleimani, Zarif a déclaré que «l'assassinat terroriste» des États-Unis contre l'un des plus hauts commandants militaires iraniens avait ouvert les portes à un vilain plan d'action qui pourrait, tôt ou tard, être tôt ou tard à leur détriment.

Les États-Unis ont prouvé, encore une fois, à tout le monde, leur mépris total et flagrant envers le droit international ainsi que pour les droits et immunités universellement reconnus. Il s'agit de la même approche schizophrène qui menace de manière répugnante, en violation du droit international, de frapper les sites culturels iraniens qui font partie du patrimoine culturel et civilisationnel humain partagé, a-t-il ajouté.

Il n'est pas surprenant que le président des États-Unis, dépourvu de tact, ait commis une erreur stratégique, motivée par la folie et l'arrogance, en ordonnant l'assassinat du grand vainqueur des batailles contre le terrorisme et l'extrémisme, et du «général de consolidation de la paix» le plus efficace du dans les dernières décennies. Cette fois, cependant, il a fait un énorme pari et doit savoir que la promesse divine est vraie; que la justice sera le vainqueur ultime, et que «Allah est dominant dans Ses affaires.»

L'expulsion des États-Unis de l'Asie occidentale est le sort condamné de l'exploitation effrénée par Washington des outils de guerre, des sanctions et des assassinats, a ajouté Zarif.

Il a poursuivi en disant que les États-Unis recevraient la réponse définitive et résolue à leur acte criminel effronté dans un endroit et à un moment où cela fait le plus mal. Cependant, je voudrais envoyer ce message à la région, en tant que Ministre des affaires étrangères, que l’Iran continuera à être l’ancre de la paix et de la sécurité ainsi que l’axe du développement régional.

La République islamique d'Iran poursuit une approche et une politique régionales proactives et axées sur les solutions. Tous les pays régionaux devraient également servir d'axe de solution à divers cas et situations régionaux, a déclaré le ministre iranien.

S'adressant au journaliste en marge du Forum de Téhéran, Zarif a dit: «Je ne dis pas que les pays de la région doivent entrer en guerre avec les États-Unis, mais les pays voisins ne devraient pas être sacrifiés au nom de leur sécurité et de leurs services aux Etats-Unis».

