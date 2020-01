Oman s'efforce de contribuer à rétablir la stabilité dans la région

Dans leurs contacts constants avec Oman, les responsables américains ont affirmé vouloir la désescalade, a déclaré Yusuf bin Alawi dans son discours au Forum de dialogue de Téhéran dans la capitale iranienne.

Lors de son discours, le ministre omanais des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances à son homologue iranien Mohammad Javad Zarif pour le martyre du commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général Qasem Soleimani.

Il a apprécié le général iranien Soleimani pour ses précieux services au cours de sa vie.

Bin Alawi a déclaré qu'il était sûr que l'Iran avait pris des mesures en matière de sécurité, soulignant qu'Oman était le partenaire de l'Iran et que la coopération entre les deux pays était fructueuse.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et plusieurs autres dignitaires de haut rang des États voisins ont assisté au Forum de dialogue de Téhéran les 6 et 7 janvier pour échanger des vues et explorer des moyens pratiques de sortir de la situation périlleuse dominée par le paradigme de l'agression, de l'extrémisme et de la violence.

