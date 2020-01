Trump aggrave la situation américaine au Moyen-Orient (Zarif )

Le président américain Donald Trump ne fait qu'empirer les choses pour son pays dans la région du Moyen-Orient. L'Iran n'a plus de peur des mesures militaires américaines, après le raid aérien qui a tué en martyr le général Soleimani, a-t-il souligné.

Zarif a ajouté que « les nations de la région sont en notre faveur ; de beaux équipements militaires (se référant au tweet menaçant de Trump) ne gouvernent pas le monde mais ce sont les gens qui gouvernent le monde ».

Il a déclaré que Trump devrait ouvrir les yeux aux réalités et sur le fait que les habitants de la région sont extrêmement en colère et veulent le départ des États-Unis.

Répondant à une question sur la probabilité de nouvelles frappes américaines si l'Iran riposte, Zarif a déclaré : « Trump doit s'excuser ; il doit changer de cap. Trump ne fait qu'aggraver la situation américaine ... Il a mis en colère les nations de notre région »

Trump lui-même a déclaré que les États-Unis avaient gaspillé sept billions de dollars dans la région, et maintenant il a fini par ajouter un autre billion de dollars à ses budgets militaires suite à l'assassinat du général Soleimani.

