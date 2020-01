Vengeance implacable : l’attaque contre les bases US largement saluée par le peuple iranien

Téhéran (IRNA)-Après des tirs de missiles mercredi matin par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur des bases des forces d’occupation américaines en Irak en guise de représailles contre la frappe terroriste ciblée américaine visant le lieutenant-général de l’Iran et de la Résistance, les gens ont défilé dans les rues de divers villes et scandé « Allah Akbar » (Dieu est le plus grand) saluant l’opération de la « Vengeance implacable » en réponse à l’acte criminel du régime terroriste US.

Des scènes de liesse ont éclaté partout en Iran, et ont ponctué ce mercredi matin 8 janvier, donnant place aux premières heures de la journée à un défilé des voitures dans la rue qui essayaient de circuler en convoi. L’opinion publique iranienne, a passé ce matin un moment de soulagement ressenti après la riposte du CGRI contre l’acte terroriste abject des Etats-Unis de Trump visant un illustre et charismatique commandant des forces armées iraniennes qui a, bravement, joué un rôle spectaculaire dans l’élimination des terroristes daéchistes dans la région. .